Украинские наемники несут потери в Судане

Украинские и колумбийские наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР), понесли значительные потери в западных районах страны. Об этом в среду сообщил полковник военной разведки Судана Фатх аль-Сайид.
«В ходе боев в городе Эль-Фашир было убито большое количество украинских и колумбийских наемников. Однако до настоящего времени нам не удалось закончить подсчет убитых», — сказал Фатх аль-Сайид. Его слова приводят РИА Новости.
Ранее представители суданских вооруженных сил заявили, что среди уничтоженных в результате засады мятежников в столице региона Дарфур были обнаружены наемники из Украины и Колумбии.
Ранее сообщалось, что украинские и колумбийские наемники из числа мятежников СБР были уничтожены. Об этом рассказали представители шестой пехотной дивизии вооруженных сил Судана. Так, подразделениям суданской армии удалось нанести значительный урон противнику благодаря тщательно подготовленной засаде. Столкновение произошло на территории площади Аль-Карама в городе Эль-Фашер, административном центре северодарфурского штата.
По данным военных, зарубежные наемники проникли в населенный пункт для оказания поддержки силам СБР. Среди них находились специалисты-инженеры, отвечающие за эксплуатацию и управление беспилотными летательными аппаратами, а также снайперы. Иностранные бойцы занимали выгодные позиции на крышах высотных зданий. После завершения боестолкновения мятежники предприняли попытку эвакуировать тела погибших иностранных наемников, усилив артиллерийский обстрел позиций суданской армии. Однако эти действия не привели к успеху.
