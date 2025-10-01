Дом треснул насквозь в Ростове-на-Дону, началась эвакуация

В Ростове-на-Дону в пятиэтажном жилом доме с тремя подъездами обнаружена сквозная трещина, идет эвакуация жителей. Ранее здание не относилось к числу аварийных. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
«Дом с трещиной расположен по адресу улица Ивановского, 34. К ликвидации последствий привлечены экстренные службы и специалисты. В настоящее время ведется подготовка к расселению одного из подъездов. Для эвакуированных жильцов организованы пункты временного обогрева на базе автобусов», — написал мэр в своем telegram-канале.
Скрябин отметил, что жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный жилищный фонд. Для тех, кто пожелает временно разместиться в других местах, будет организован транспорт. В ближайшее время эксперты приступят к выяснению причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее в сети появилось видео экстренной эвакуации более 100 человек из многоквартирного дома в Астрахани, в котором появилась новая трещина.Здание было признано аварийным еще в 2019 году, однако расселение жильцов до сих пор не было завершено.
