Появилось видео эвакуации более 100 жителей Астрахани из-за трещины в доме

В сети появилось видео экстренной эвакуации более 100 человек из многоквартирного дома в Астрахани, в котором появилась новая трещина. На кадрах с улицы Ляхова видно, как во дворе дежурят спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Об этом сообщают СМИ.
«Более 100 жильцов многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани экстренно эвакуировали. Предварительно, из-за трещины», — передает журналист ТАСС с места ЧП.
На месте происшествия также находится заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Роман Ядыкин. Отмечается, что этот дом уже был в центре внимания в конце июля, когда произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Здание было признано аварийным еще в 2019 году, однако расселение жильцов до сих пор не завершено. По факту июльского обрушения было возбуждено уголовное дело. Тогда же губернатор региона Игорь Бабушкин поручил провести всестороннее обследование всех многоквартирных домов в этом районе.
Схожие случаи происходили и в других регионах: в Таганроге в июле 2025 года после обрушения плиты перекрытия в многоквартирном доме на улице Октябрьской был введен режим ЧС и проведена эвакуация жильцов. Ранее в Астрахани уже эвакуировали жителей другого дома из-за угрозы аварийной ситуации, связанной с деформацией перекрытия.
