Максим Галкин* может лишиться прав на свое имя

Юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом) может лишиться прав на товарный знак своего имени после ликвидации ИП, что откроет возможность регистрации бренда третьими лицами. Об этом сообщают СМИ.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака „Максим Галкин*“, ранее принадлежавшего ликвидированному ИП артиста. Заявителем выступил президент „Первой патентной компании“ Анатолий Аронов, известный регистрацией провокационных брендов. Основанием для аннулирования послужила ликвидация ИП Галкина в январе 2023 года. В случае удовлетворения заявления юморист потеряет исключительные права на использование своего имени в коммерческих целях, а любой желающий сможет перерегистрировать бренд», — передает RT.
Параллельно с утратой активов в России, зарубежная карьера юмориста развивается неудачно — концерты в США проходят при низкой заполняемости залов, а запрет на съемку выступлений эксперты связывают с попытками оспорить статус иностранного агента. Напомним, супруга артиста Алла Пугачева также оказалась в центре скандала после высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, что вызвало судебные иски и обращение в Генпрокуратуру.
Звездная семья уже три года живет в Израиле и на Кипре. В Россию за это время тайно приезжала только Алла Пугачева. Как говорила сама певица — проведать хозяйство.
К слову, многострадальный замок пары уже давно разваливается, а на его ремонт требуются миллионы. Если уж Галкин игнорирует оплату энергии, вряд ли будет идти речь о капитальном ремонте. В будущем Пугачева надеется сделать из жилья музей, которым будут заведовать их дети — Лиза и Гарри.
*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.
