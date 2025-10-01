01 октября 2025

В Пермском крае взлетели цены на бензин

Росстат: литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 76 копеек
Все виды топлива подорожали за неделю
В период с 23 по 29 сентября 2025 года бензин в Пермском крае подорожал на 76 копеек. Средняя стоимость литра топлива составила 62,89 рубля. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.

«АИ-92 подорожал на 77 копеек и теперь стоит 60,02 рубля, АИ-95 прибавил 76 копеек и достиг 64,85 рубля. АИ-98 подорожал незначительно — на 18 копеек, до 86,54 рубля. Дизельное топливо подорожало на 47 копеек и стоит 72,81 рубля»,— указано на сайте службы статистики.

В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 77 субъектах РФ. Наибольшее удорожание зафиксировано в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%).

