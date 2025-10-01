01 октября 2025

Мать Овечкина наградили за вклад в олимпийское движение

Мать Овечкина получила награду за развитие баскетбола и олимпийского движения в стране
Мать Овечкина получила награду за развитие баскетбола и олимпийского движения в стране

Мать легендарного хоккеиста Александра Овечкина — двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину наградили за вклад в олимпийское движение. Она удостоена почетного знака «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

«Торжественная церемония прошла перед матчем открытия сезона-2025/26 женского чемпионата России между столичным „Динамо“ и оренбургской „Надеждой“ в Москве. Знак Овечкиной вручил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов», — сообщили в ведомстве.

Татьяна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка, завоевавшая золото Игр 1976 и 1980 годов в составе женской сборной СССР. Всю игровую карьеру она провела в московском «Динамо», а сейчас занимает пост президента клуба. Она активно занимается развитием женского баскетбола и поддержкой молодых спортсменок.

Ранее государственные награды за вклад в развитие спорта также вручались другим выдающимся российским спортсменкам — в частности, теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Такие награды подчеркивают вклад спортсменов в развитие физической культуры.

