01 октября 2025

В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью РФ

Страны-участницы ищут правовые механизмы, позволяющие перенаправить заблокированные российские средства на нужды Украины
Страны-участницы ищут правовые механизмы, позволяющие перенаправить заблокированные российские средства на нужды Украины Фото:

Страны «Большой семерки» (G7) сообщили о разработке новых мер поддержки Украины, включая возможность использования замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов по итогам виртуальной встречи.

«Мы разрабатываем широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины. Среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России», — передает РИА Новости.

Вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины обсуждается странами G7 и Евросоюзом с сентября 2023 года. Тогда министры финансов «Большой семерки» договорились ускорить переговоры по этому вопросу и начать поиск правовых механизмов передачи средств Киеву. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости подобных шагов и предупреждали о последствиях для причастных стран.

