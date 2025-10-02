Президент Румынии стал героем мемов после неловкой ситуации с военным караулом

Президент Румынии Никушор Дан подвергся шуткам и стал героем мемов в интернете. Это произошло после того, как во время официальной церемонии он оказался в замешательстве перед почетным караулом и некоторое время не мог определиться с направлением движения.
«Видеозапись этого эпизода быстро разошлась по социальным сетям и глава Румынии Никушор Дан стал героем новых интернет-мемов. Пользователи социальных сетей провели аналогии с бывшим президентом США Джо Байденом, который также неоднократно становился объектом шуток из-за схожих ситуаций на публике», — сообщает telegram-канал RT.
Телеканал Antena3 отмечает, что во время церемонии президент страны нарушил протокол официального мероприятия. Напомним, что Никушор Дан занял пост президента Румынии в мае 2025 года. Ранее он был профессором математики и боролся против незаконной застройки исторического центра города и вырубки деревьев.
