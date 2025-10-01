01 октября 2025

Пермская компания построит пятиэтажный деловой центр в микрорайоне Ива

Здание возведут на улице Уинская
В Перми в микрорайоне Ива построят пятиэтажный деловой центр площадью пять тысяч квадратных метров. Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту организации статус «приоритетный инвестпроект». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. 

«Пермская компания „Строитель“ реализует в микрорайоне Ива приоритетный инвестпроект — пятиэтажный деловой центр с цокольным этажом. Общий объем инвестиций в строительство, запланированное на 2025-2027 годы, составит 709 млн рублей. Объект разместится на участке 0,8 га вдоль Уинской улицы рядом с ледовой ареной „Красная машина“ (улица Уинская, 70). Земельный участок инвестор планирует получить в аренду без торгов», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пресс-службы.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Строитель» создано в 2015 году. Учредителем и директором является Алексей Котельников, который через ИП и другие компании (ООО СЗ «Спецстрой», ООО «Рециклинг», ООО «Альфа», ООО «Омега») работает в сфере строительства, производства стройматериалов и гостиничного бизнеса.

