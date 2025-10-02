В США раскрыли главную опасность ракет Tomahawk, которые Вашингтон решил передать Киеву

Крылатые ракеты Tomahawk легко сбиваются современными системами ПВО, но представляют серьезную опасность при оснащении ядерной боевой частью. Такое заявление сделал бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, комментируя перспективы передачи ракет Киеву.
«Это во многом буря в стакане воды. За исключением одного весьма опасного аспекта ныне очень старой системы Tomahawk. Конечно, сильно модернизированной, но все равно старой. Эти ракеты медленные и легко сбиваются любой страной, обладающей нормальными системами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако опасный аспект заключается в том, что эти ракеты способны нести ядерную боевую часть», — подчеркнул Уилкерсон. Его слова передает ТАСС.
Уилкерсон подтвердил, что технически Украине была необходима поддержка Соединенных Штатов для полного использования возможности Tomahawk. По его словам, чтобы задействовать весь потенциал крылатой ракеты, потребовалась бы помощь США. Он отметил, что в 1980-е годы, занимаясь планированием в Тихоокеанском командовании вооруженных сил США, он использовал модификацию D с ядерной начинкой для привлечения внимания СССР в районе Камчатки и Охотского моря, поскольку конвенциональная боевая часть эффективна лишь против точечных целей.
Службе в ВС США Уилкерсон отдал более 30 лет. Он участвовал в войне во Вьетнаме, занимал ответственные должности в Пентагоне и Госдепе. В 1989–1993 годах был специальным советником генерала Пауэлла, председателя Комитета начальников штабов ВС США. В 2002–2005 годах возглавлял аппарат Пауэлла, госсекретаря США. Впоследствии преподавал в высших учебных заведениях США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи крылатых ракет Tomahawk Украине при посредничестве стран НАТО. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать президент США Дональд Трамп. Однако Появление ракет Tomahawk у Украины будет означать объявление войны России со стороны США и Великобритании, сообщает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.