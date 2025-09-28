Вэнс: Вашингтон обсуждает возможность передачи ракет Tomahawk Киеву

США могут передать крылатые ракеты Tomahawk Киеву через страны НАТО. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, окончательное решение по этому вопросу примет американский лидер Дональд Трамп.
«Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент. <...> мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас», — заявил Вэнс в эфире Fox News, говоря о возможности таких поставок. По его словам, Трамп будет, в первую очередь, ориентироваться на национальные интересы.
На встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного вооружения против целей в России, сообщает Wall Street Journal. Украинский лидер запросил дополнительные ракеты большой дальности и разрешение наносить удары вглубь России. Хотя Трамп не исключил такой вариант, окончательное решение по этому поводу он не озвучил. Обсуждались также перспективы поставок крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США также рассматривает передачу дополнительных ракет ATACMS. На следующей неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона и его заместителем, которые ранее блокировали использование Киевом ракет ATACMS для ударов по России, передает «Национальная служба новостей».
