ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник

ВС РФ резко расширили плацдарм у Волчанска
ВС РФ резко расширили плацдарм у Волчанска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделение ВСУ понесло значительные потери у Волчанска Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады [ВСУ] на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев», — рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС. Источник предположил, что причиной потери управления стал отъезд офицерского состава на праздничные мероприятия в честь дня защитника Украины.

По информации силовых структур, отсутствие офицеров на командных пунктах привело к снижению координации и потере боеспособности подразделения. Это позволило силам группировки «Север» с тяжелыми боями расширить плацдарм на левобережье Волчанска, продвинувшись вперед на 500 метров.

