В красноярских лесах пропала семья туристов с пятилетним ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пропавших туристов ищут четвертые сутки
Пропавших туристов ищут четвертые сутки Фото:

В Партизанском районе Красноярского края спасатели, полиция и добровольцы разыскивают семью с пятилетним ребенком, которая пропала во время похода в лесу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, семья из трех человек — мужчина, женщина и их сын 2020 года рождения — отправились 28 сентября в турпоход по маршруту к горе Буратинка и с тех пор не выходили на связь.

В пресс-службе пояснили, что сообщение о пропаже поступило от родственников, которые не смогли связаться с путешественниками после назначенного срока возвращения. «В настоящее время сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями проводят поисковые мероприятия в лесной местности в районе Манской петли. В поисках задействованы беспилотные летательные аппараты», — рассказали в ведомстве.

По данным МВД, поисковые группы прочесывают территорию по предполагаемому маршруту движения пропавших. В поисках задействованы более 50 человек, в том числе шесть сотрудников полиции, 3 спасателя КГКУ «Спасатель», волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются дроны. Местность в районе Манской петли труднодоступна, осложнена оврагами и густым лесом, что затрудняет работу спасателей. Семья ранее занималась туризмом, однако погодные условия в последние дни в регионе ухудшились.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Партизанском районе Красноярского края спасатели, полиция и добровольцы разыскивают семью с пятилетним ребенком, которая пропала во время похода в лесу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, семья из трех человек — мужчина, женщина и их сын 2020 года рождения — отправились 28 сентября в турпоход по маршруту к горе Буратинка и с тех пор не выходили на связь. В пресс-службе пояснили, что сообщение о пропаже поступило от родственников, которые не смогли связаться с путешественниками после назначенного срока возвращения. «В настоящее время сотрудники полиции совместно с волонтерами и местными жителями проводят поисковые мероприятия в лесной местности в районе Манской петли. В поисках задействованы беспилотные летательные аппараты», — рассказали в ведомстве. По данным МВД, поисковые группы прочесывают территорию по предполагаемому маршруту движения пропавших. В поисках задействованы более 50 человек, в том числе шесть сотрудников полиции, 3 спасателя КГКУ «Спасатель», волонтеры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются дроны. Местность в районе Манской петли труднодоступна, осложнена оврагами и густым лесом, что затрудняет работу спасателей. Семья ранее занималась туризмом, однако погодные условия в последние дни в регионе ухудшились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...