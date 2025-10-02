На границе РФ и Казахстана образовались многокилометровые очереди из грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На границе России с Казахстаном стоят тысячи фур с грузами из Китая
На границе России с Казахстаном стоят тысячи фур с грузами из Китая Фото:

На границе России и Казахстана образовались многокилометровые очереди из грузовиков с товарами из Китая, что привело к задержкам поставок на 3–10 дней и больше. Об этом сообщают перевозчики. 

Ситуация на границе ухудшилась с середины сентября из-за более тщательного соблюдения казахстанскими властями антироссийских санкций Запада, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные перевозчика На казахстанской стороне введен почти 100% досмотр фур с грузами двойного назначения и подозрительными товарами, подпадающими под санкции. Для грузов, не попадающих под ограничения, прохождение границы занимает 3–5 дней.

Российская сторона усилила контроль серого импорта: самарская таможня проводит досмотры товаров, уже очищенных в Казахстане, от момента пересечения границы до выгрузки на рынках Москвы. Очереди стоят в обе стороны, но с казахстанской стороны они значительно больше, и время ожидания превышает неделю. Ситуацию усугубили официальные праздники в Китае — День образования КНР и Праздник середины осени, во время которых закрылись все пункты пропуска на границе с Казахстаном. 

Ранее, 23 сентбря, сообщалось, что на границе с Казахстаном скопилось около семи тысяч грузовых автомобилей, перевозивших различные товары, включая настольные игры. Об этом информировал telegram-канал Mash. Сообщается, что водители вынуждены находиться в очереди без доступа к пище, воде и санитарным условиям на протяжении почти трех недель. Возникшие задержки негативно сказались на поставках в столичные торговые точки и пункты выдачи заказов (ПВЗ), что привело к финансовым потерям и срыву договоренностей у предпринимателей, передает «Царьград». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На границе России и Казахстана образовались многокилометровые очереди из грузовиков с товарами из Китая, что привело к задержкам поставок на 3–10 дней и больше. Об этом сообщают перевозчики.  Ситуация на границе ухудшилась с середины сентября из-за более тщательного соблюдения казахстанскими властями антироссийских санкций Запада, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные перевозчика На казахстанской стороне введен почти 100% досмотр фур с грузами двойного назначения и подозрительными товарами, подпадающими под санкции. Для грузов, не попадающих под ограничения, прохождение границы занимает 3–5 дней. Российская сторона усилила контроль серого импорта: самарская таможня проводит досмотры товаров, уже очищенных в Казахстане, от момента пересечения границы до выгрузки на рынках Москвы. Очереди стоят в обе стороны, но с казахстанской стороны они значительно больше, и время ожидания превышает неделю. Ситуацию усугубили официальные праздники в Китае — День образования КНР и Праздник середины осени, во время которых закрылись все пункты пропуска на границе с Казахстаном.  Ранее, 23 сентбря, сообщалось, что на границе с Казахстаном скопилось около семи тысяч грузовых автомобилей, перевозивших различные товары, включая настольные игры. Об этом информировал telegram-канал Mash. Сообщается, что водители вынуждены находиться в очереди без доступа к пище, воде и санитарным условиям на протяжении почти трех недель. Возникшие задержки негативно сказались на поставках в столичные торговые точки и пункты выдачи заказов (ПВЗ), что привело к финансовым потерям и срыву договоренностей у предпринимателей, передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...