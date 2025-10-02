На границе РФ и Казахстана образовались многокилометровые очереди из грузовиков

На границе России и Казахстана образовались многокилометровые очереди из грузовиков с товарами из Китая, что привело к задержкам поставок на 3–10 дней и больше. Об этом сообщают перевозчики.
Ситуация на границе ухудшилась с середины сентября из-за более тщательного соблюдения казахстанскими властями антироссийских санкций Запада, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные перевозчика На казахстанской стороне введен почти 100% досмотр фур с грузами двойного назначения и подозрительными товарами, подпадающими под санкции. Для грузов, не попадающих под ограничения, прохождение границы занимает 3–5 дней.
Российская сторона усилила контроль серого импорта: самарская таможня проводит досмотры товаров, уже очищенных в Казахстане, от момента пересечения границы до выгрузки на рынках Москвы. Очереди стоят в обе стороны, но с казахстанской стороны они значительно больше, и время ожидания превышает неделю. Ситуацию усугубили официальные праздники в Китае — День образования КНР и Праздник середины осени, во время которых закрылись все пункты пропуска на границе с Казахстаном.
Ранее, 23 сентбря, сообщалось, что на границе с Казахстаном скопилось около семи тысяч грузовых автомобилей, перевозивших различные товары, включая настольные игры. Об этом информировал telegram-канал Mash. Сообщается, что водители вынуждены находиться в очереди без доступа к пище, воде и санитарным условиям на протяжении почти трех недель. Возникшие задержки негативно сказались на поставках в столичные торговые точки и пункты выдачи заказов (ПВЗ), что привело к финансовым потерям и срыву договоренностей у предпринимателей, передает «Царьград».
