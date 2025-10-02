Экс-возлюбленная Дурова Ирина Болгар продала квартиру за 15,5 миллионов рублей

Ирина Болгар, бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, продала свою квартиру в Санкт-Петербурге, расположенную на Васильевском острове, за 15,5 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Она избавилась от всего имущества в России», — сказано в сообщении telegram-канала. Подчеркивается, что на квартиру долго не удавалось найти покупателя, в том числе из-за устаревшего ремонта и сложной долевой структуры собственности.
Доли в квартире принадлежали Ирине Болгар, а также ее сестре и сводному брату. После завершения сделки новый владелец стал единственным собственником объекта. Сейчас, по информации SHOT, Болгар проживает в Швейцарии и полностью дистанцировалась от российской недвижимости.
Ранее имя Ирины Болгар неоднократно фигурировало в скандалах вокруг Павла Дурова: после его ареста во Франции она обвиняла основателя Telegram в неуплате алиментов и жестоком обращении с детьми, а сам Дуров вскоре публично сообщил о более чем сотне своих детей по всему миру. После начала этих событий Болгар переехала в Швейцарию и полностью отказалась от собственности в России.
