Экс-возлюбленная Дурова Ирина Болгар продала квартиру за 15,5 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшая возлюбленная Дурова продала квартиру в Санкт-Петербурге
Бывшая возлюбленная Дурова продала квартиру в Санкт-Петербурге Фото:

Ирина Болгар, бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, продала свою квартиру в Санкт-Петербурге, расположенную на Васильевском острове, за 15,5 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Она избавилась от всего имущества в России», — сказано в сообщении telegram-канала. Подчеркивается, что на квартиру долго не удавалось найти покупателя, в том числе из-за устаревшего ремонта и сложной долевой структуры собственности.

Доли в квартире принадлежали Ирине Болгар, а также ее сестре и сводному брату. После завершения сделки новый владелец стал единственным собственником объекта. Сейчас, по информации SHOT, Болгар проживает в Швейцарии и полностью дистанцировалась от российской недвижимости.

Ранее имя Ирины Болгар неоднократно фигурировало в скандалах вокруг Павла Дурова: после его ареста во Франции она обвиняла основателя Telegram в неуплате алиментов и жестоком обращении с детьми, а сам Дуров вскоре публично сообщил о более чем сотне своих детей по всему миру. После начала этих событий Болгар переехала в Швейцарию и полностью отказалась от собственности в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ирина Болгар, бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, продала свою квартиру в Санкт-Петербурге, расположенную на Васильевском острове, за 15,5 миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Она избавилась от всего имущества в России», — сказано в сообщении telegram-канала. Подчеркивается, что на квартиру долго не удавалось найти покупателя, в том числе из-за устаревшего ремонта и сложной долевой структуры собственности. Доли в квартире принадлежали Ирине Болгар, а также ее сестре и сводному брату. После завершения сделки новый владелец стал единственным собственником объекта. Сейчас, по информации SHOT, Болгар проживает в Швейцарии и полностью дистанцировалась от российской недвижимости. Ранее имя Ирины Болгар неоднократно фигурировало в скандалах вокруг Павла Дурова: после его ареста во Франции она обвиняла основателя Telegram в неуплате алиментов и жестоком обращении с детьми, а сам Дуров вскоре публично сообщил о более чем сотне своих детей по всему миру. После начала этих событий Болгар переехала в Швейцарию и полностью отказалась от собственности в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...