01 октября 2025

В ХМАО погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком на трассе

Смертельное ДТП произошло вечером 1 октября
Водитель легкового автомобиля погиб, столкнувшись с грузовиком на 46-м километре трассы Сургут—Нижневартовск. Авария произошла вечером 1 октября. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«По предварительным данным, водитель Nissan допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „КАМАЗ“. Водитель легкового автомобиля погиб», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими, среди которых оказался 15-летний подросток. Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором NEW-HOLLAND.

