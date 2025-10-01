В Челябинске поддержали идею Путина проводить Неделю космоса в РФ

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска поддержали идею президента РФ Владимира Путина проводить Неделю космоса в России. Как URA.RU отметила замдиректора Политехнического института вуза Екатерина Зарницына, мероприятие в южноуральской столице обопрется на богатые традиции.
«Мы 10 лет проводим Аэрокосмическую неделю. Ездим по школам, проводим для ребят мастер-классы. Вместе с ними делаем из бумаги ракеты и запускаем их. Сделали для этого безопасную пневмоустановку», — пояснила URA.RU Зарницына.
На портале опубликования проектов нормативно-правовых актов появился проект указа президента РФ. Он устанавливает ежегодное проведение Недели космоса. Впервые на российском уровне она пройдет с 6 по 12 апреля. Инициатива направлена на популяризацию отечественной космонавтики, укрепление национального престижа в космической сфере. Отвечать за проведение мероприятий рекомендуют главам регионов.
Зарницына рассказала информагентству, что для работы со школьниками вуз подключает студентов четвертого и пятого курсов, молодых аспирантов. Ученикам нравится с ними общаться, они регулярно приходят на экскурсии. Аэрокосмическое направление политеха располагает двумя ангарами с учебными макетами космической техники. Школьники воочию могут видеть, каких результатов могут достичь, если придут сюда учиться. Для подростков проводятся летняя и зимняя аэрокосмические школы.
«Лучшие студенты являются наставниками в федеральном проекте „Сируис. Лето“. Также все студенты студенты за время практики имеют возможность увидеть всю Россию. Им это нравится. Бывают везде: от выпускающего электроракетные двигатели завода „Факел“ в Калининграде до космодрома „Восточный“. Отрасль находится на острие технологического прогресса в самых разных направлениях: биоинженерия, новые композитные материалы и так далее», — пояснила URA.RU собеседница.
Результат пропаганды космоса отразился на интересе к соответствующим специальностям. В 2025 году проходной балл оказался высоким: на специальности ЮУрГУ по авиационным и ракетным двигателям — 213 из 300 баллов, на проектировании, производстве, эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов — 217.
