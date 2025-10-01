В Екатеринбурге взыскали 2 млн с сына полковника, устроившего смертельное ДТП

Суд взыскал два миллиона рублей с сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который был осужден за смертельную аварию в 2019 году в Екатеринбурге. Деньги он обязан выплатить дочери погибшего Виталия Никифорова. Об этом URA.RU рассказала адвокат Виолетта Котова, которая представляет интересы потерпевшей семьи.
«Ленинский райсуд взыскал 1 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 741 тысячу рублей за расходы на погребение, понесенные супругой погибшего. Также Васильев обязан выплатить девочке за смерть отца 213 тысяч рублей и ежемесячно перечислять ребенку девять тысяч до ее совершеннолетия в качестве финансовой поддержки, поскольку дочка лишилась своего кормильца», — сообщила адвокат Котова.
Сторона Васильева не была согласна с заявленными исковыми требованиями. Его защита ссылалась на чрезмерно завышенные суммы и на пропуск срока исковой давности по погребальным расходам. «Мы отстояли свою позицию, все наши требования судом удовлетворены после длительного судебного разбирательства. Суд выяснял каждый вопрос очень скрупулезно. В настоящий момент решение суда не вступило в силу, сторона ответчика имеет право на обжалование. Но мы верим в справедливость и будем дальше добиваться правосудия», — отметила адвокат Котова.
Ранее другой потерпевший по уголовному делу Никита Фомин взыскал с Васильева полмиллиона рублей. Суд установил, что сын росгвардейца попал в ДТП на Kia Фомина. После аварии машина поломалась.
Смертельная авария произошла 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. По словам очевидцев, Владимир был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Обвинение считало, что анализы за фигуранта сдал его отец.
В 2021 году Васильев получил девять лет лишения свободы. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. Затем он попал в Чувашию, где добился условно-досрочного освобождения (УДО). Позже суд отменил решение, а Васильева перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. В 2024 году он вновь пытался получить УДО, но не смог.
