Франция выводит десятки тысяч полицейских для охраны порядка на протестах

Министерство внутренних дел Франции задействует 76 тысяч сотрудников полиции и жандармерии для охраны порядка на 250 протестных акциях по всей стране 2 октября. Об этом сообщил глава ведомства Брюно Ретайо.
«Мы задействовали немного меньше сил, чем 18 сентября, но тем не менее они насчитывают 76 тысяч полицейских и жандармов, только в Париже будет около 5 тысяч из них», — заявил Брюно Ретайо, его слова приводит издание Le Figaro. Он отметил, то власти готовы к возможному появлению радикальных элементов среди протестующих и намерены гарантировать мирный характер акций для всех граждан, которые хотят выразить свое мнение без насилия. «К любым беспорядкам будет нулевая терпимость», — подчеркнул министр.
В издании уточнили, что это уже третий день за последние две недели, когда силы правопорядка работают в усиленном режиме из-за протестных акций. Наибольшую активность радикальных группировок ожидают в Нанте, Ренне, Тулузе, Лионе и Дижоне. В целом аналитики прогнозируют более низкий уровень напряженности по сравнению с протестами 18 сентября, когда на улицы вышли около полумиллиона человек. В этот раз профсоюзы рассчитывают на меньшую, но массовую явку.
Манифестации проходят по призыву ведущих профсоюзов, на улицы могут выйти до 400 тысяч человек. Профсоюзы требуют от правительства Франции отказаться от мер экономии, предложенных прежним кабинетом. В частности, речь идет о заморозке уровня пенсий, социальных выплат и зарплат в госсекторе, о сокращении 3 тысяч государственных служащих, о реформе системы выплат по безработице и повышении пенсионного возраста до 64 лет. Также профсоюзы настаивают на введении новых налогов для собственников дорогой недвижимости и лиц с высокими доходами, а также на ограничении выплат дивидендов акционерам. 24 сентября лидеры профсоюзов встретились с премьер-министром Себастьеном Лекорню, однако переговоры завершились безрезультатно. После этого профсоюзы объявили о проведении новых акций протеста 2 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.