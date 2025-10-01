Главврачу из Березников, который уволился после 40 лет работы, нашли замену

Арина Дутова назначена исполняющей обязанности главного врача краевой больницы имени Вагнера, расположенной в Березниках (Пермский край). Она приступила к своим обязанностям со 2 октября.
«Ранее Дутова занимала должность заместителя главного врача данного медицинского учреждения. Предыдущий руководитель больницы, Руслан Кулаков, оставил свою должность по собственному желанию», — сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края.
1 октября URA.RU сообщало о том, что главный врач Краевой больницы имени Вагнера в городе Березники Пермского края Руслан Кулаков покидает свой пост. Кулаков отдал больнице, куда пришел работать после окончания вуза, 40 лет. В 1999 году ему доверили заведовать отделением неотложной хирургии. В разное время Кулаков работал в горздраве Березников, руководил Верхнекамским территориальным управлением по организации медпомощи населению. В 2021 году он был назначен на пост главного врача больницы после ухода прежнего руководителя Романа Конева.
Краевая больница имени Вагнера в Березниках — крупнейшее медицинское учреждение в Пермском крае, отмечают в минздраве Прикамья. В ней трудятся около 2,2 тысяч сотрудников.
