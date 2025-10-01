01 октября 2025

Главврачу из Березников, который уволился после 40 лет работы, нашли замену

Главврача больницы имени Вагнера в Березниках заменит Арина Дутова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дутова приступила к своим обязанностям со 2 октября
Дутова приступила к своим обязанностям со 2 октября Фото:

Арина Дутова назначена исполняющей обязанности главного врача краевой больницы имени Вагнера, расположенной в Березниках (Пермский край). Она приступила к своим обязанностям со 2 октября. 

«Ранее Дутова занимала должность заместителя главного врача данного медицинского учреждения. Предыдущий руководитель больницы, Руслан Кулаков, оставил свою должность по собственному желанию», — сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края.

1 октября URA.RU сообщало о том, что главный врач Краевой больницы имени Вагнера в городе Березники Пермского края Руслан Кулаков покидает свой пост. Кулаков отдал больнице, куда пришел работать после окончания вуза, 40 лет. В 1999 году ему доверили заведовать отделением неотложной хирургии. В разное время Кулаков работал в горздраве Березников, руководил Верхнекамским территориальным управлением по организации медпомощи населению. В 2021 году он был назначен на пост главного врача больницы после ухода прежнего руководителя Романа Конева.

Краевая больница имени Вагнера в Березниках — крупнейшее медицинское учреждение в Пермском крае, отмечают в минздраве Прикамья. В ней трудятся около 2,2 тысяч сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арина Дутова назначена исполняющей обязанности главного врача краевой больницы имени Вагнера, расположенной в Березниках (Пермский край). Она приступила к своим обязанностям со 2 октября.  «Ранее Дутова занимала должность заместителя главного врача данного медицинского учреждения. Предыдущий руководитель больницы, Руслан Кулаков, оставил свою должность по собственному желанию», — сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края. 1 октября URA.RU сообщало о том, что главный врач Краевой больницы имени Вагнера в городе Березники Пермского края Руслан Кулаков покидает свой пост. Кулаков отдал больнице, куда пришел работать после окончания вуза, 40 лет. В 1999 году ему доверили заведовать отделением неотложной хирургии. В разное время Кулаков работал в горздраве Березников, руководил Верхнекамским территориальным управлением по организации медпомощи населению. В 2021 году он был назначен на пост главного врача больницы после ухода прежнего руководителя Романа Конева. Краевая больница имени Вагнера в Березниках — крупнейшее медицинское учреждение в Пермском крае, отмечают в минздраве Прикамья. В ней трудятся около 2,2 тысяч сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...