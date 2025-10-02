Песков сравнил с бандой желающих заполучить активы России в Европе

Песков заявил, что Москва будет добиваться того, чтобы все причастные к противоправным действиям понесли ответственность
Песков заявил, что Москва будет добиваться того, чтобы все причастные к противоправным действиям понесли ответственность

Действия стран Евросоюза относительно изъятия замороженных российских активов сравнимы с поведением банды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: „Ребята, давайте вместе нести ответственность“», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы все, кто причастен к «противоправным действиям» в отношении российских активов, понесли юридическую и иную ответственность.

Основная часть российских суверенных активов, замороженных на территории Европы, размещена на счетах международного депозитария Euroclear, который находится в Бельгии; их совокупная сумма превышает 200 миллиардов евро. Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября, Еврокомиссия не планирует изымать эти замороженные средства. Вместо этого обсуждается инициатива направлять получаемые от них доходы на предоставление Украине кредитных средств.

Главы государств Евросоюза поручили Еврокомиссии провести углубленный анализ всех последствий изъятия замороженных российских активов. Несмотря на согласие с общей концепцией, участники подчеркнули важность детального рассмотрения юридических и налоговых аспектов подобной меры.

