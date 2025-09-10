Урсула фон дер Ляйен высказалась о судьбе российских активов

Еврокомиссия не планирует конфискацию замороженных российских активов на Западе, однако намерена использовать их для предоставления Украине кредитов в качестве «репараций». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе на сессии Европарламента в Страсбурге.
«За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя», — заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе заседания. Оно транслировалось на ее канале в соцсети X. Она также пояснила, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия перечислит репарации.
В ходе этого же заседания фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Киеву шесть миллиардов евро для создания военного альянса с Украиной по беспилотникам. С начала специальной военной операции государства Европейского союза и «Большой семерки» заморозили порядка 300 миллиардов евро валютных резервов РФ, при этом более 200 миллиардов евро размещены на территории ЕС. Существенная часть этих активов хранится на счетах бельгийской компании Euroclear.
