Выборы в Молдавии прошли с многочисленными нарушениями и странностями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как показали выборы, которые, конечно же, изобиловали разными нарушениями и странностями, добрая половина, если не больше, молдован, именно является сторонниками налаживания добрых отношений с Россией», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду набрала 50,2% голосов. За оппозиционные партии, выступающие за сближение с Россией, проголосовали 49,8% избирателей. При этом основное преимущество ПДС обеспечила молдавская диаспора в странах Европы. Внутри Молдавии большинство голосов получили оппозиционные силы. Окончательное распределение мандатов в парламенте будет определено после рассмотрения всех жалоб и возможного пересчета голосов. Тем не менее уже ясно, что ПДС получит большинство мест в законодательном органе.
В ходе выборов оппозиция неоднократно заявляла о препятствиях для избирателей в Приднестровье — традиционно оппозиционном регионе. По информации наблюдателей, власти ограничили доступ жителей региона на участки на правом берегу Днестра под предлогом ремонтных работ или сообщений о минировании мостов. В итоге из 270 тысяч зарегистрированных избирателей из Приднестровья смогли проголосовать только чуть более 12 тысяч человек. В России, где проживает около 400 тысяч граждан Молдавии, было открыто всего два избирательных участка в Москве с ограниченным количеством бюллетеней — 10 тысяч на оба участка.
