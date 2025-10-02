Половина населения Молдовы, если не больше, выступает за налаживание добрых отношений с Россией, несмотря на конфронтационную риторику Кишинева и нарушения на парламентских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Мы, конечно, хотели бы, чтобы в Молдовы придерживались курса на налаживание добрых отношений с нашей страной, — прокомментировал представитель Кремля конфронтационную риторику Кишинева. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков заявил, что, как показали выборы и сопутствовавшие им нарушения и странности, добрая половина, если не больше, молдаван поддерживает налаживание добрых отношений с Россией. Он выразил надежду, что «антирусскость» уступит место прагматичному подходу.
С момента прихода Майи Санду к власти в 2020 году наблюдается заметное охлаждение отношений между Кишиневом и Москвой. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозиционные силы и ввели ограничения в отношении ряда средств массовой информации. В частности, против ряда оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела. Особый резонанс вызвал приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам лишения свободы.
Кроме того, в Молдове были заблокированы более ста средств массовой информации и информационных каналов, деятельность которых не устраивала официальные власти. В этот перечень вошли российские издания «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», а также сайт и telegram-канал агентства Sputnik Молдова.
