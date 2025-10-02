Свердловский депутат сравнил с хирургами бойцов СВО

Депутат Вегнер: бойцы РФ работают на СВО с хирургической точностью
Вячеслав Вегнер заявил, что российские бойцы избегают жертв среди мирного населения на СВО
Вячеслав Вегнер заявил, что российские бойцы избегают жертв среди мирного населения на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы российской армии словно хирурги вырезают очаги ВСУ на спецоперации, не допуская жертв среди мирного населения. Об этом URA.RU рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер, который 2 октября вернулся из прифронтовой зоны.

«Наши ребята работают с хирургической точностью. ВСУ прячут свое орудие и отряды в жилой застройке, и наши ребята не могут применять минометы и пушки для поражения. Мы не бьем, как они, из „Градов“ по городам, по мирному населению. Нашим парням приходится с риском для жизни, буквально как хирургам скальпелем, вырезать эти очаги», — объяснил он.

Наступление российской армии идет уверенно, не сбавляя темпов, добавил депутат. Солдаты постоянно нуждаются в стройматериалах, чтобы оборудовать позиции и обустраивать блиндажи. Вегнер и его коллеги привезли в зону СВО пиломатериалы, утеплители, пенопласт, линолеум, генераторы и другие необходимые вещи. Также бойцам передали мотоциклы, дроны и продукты.

