Свердловский депутат сравнил с хирургами бойцов СВО

Бойцы российской армии словно хирурги вырезают очаги ВСУ на спецоперации, не допуская жертв среди мирного населения. Об этом URA.RU рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер, который 2 октября вернулся из прифронтовой зоны.
«Наши ребята работают с хирургической точностью. ВСУ прячут свое орудие и отряды в жилой застройке, и наши ребята не могут применять минометы и пушки для поражения. Мы не бьем, как они, из „Градов“ по городам, по мирному населению. Нашим парням приходится с риском для жизни, буквально как хирургам скальпелем, вырезать эти очаги», — объяснил он.
Наступление российской армии идет уверенно, не сбавляя темпов, добавил депутат. Солдаты постоянно нуждаются в стройматериалах, чтобы оборудовать позиции и обустраивать блиндажи. Вегнер и его коллеги привезли в зону СВО пиломатериалы, утеплители, пенопласт, линолеум, генераторы и другие необходимые вещи. Также бойцам передали мотоциклы, дроны и продукты.
