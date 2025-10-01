Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский в 25-й раз съездил в зону специальной военной операции. Он лично привез бойцам вещи, которые особенно нужны сейчас, когда двигается граница фронта — пиломатериалы, утеплители и другие материалы для блиндажей.
Среди гумпомощи — 40 кубометров пиломатериалов, 800 листов ОSB панели, утеплитель, пенопласт, 30 колес для тяжелой и санитарной техники, линолеум, пластиковые трубы, генераторы, пленка для оборудования блиндажей, моторное масло, фильтры, метизы, запчасти для УАЗов, асбоплита, одеяла, матрасы и подушки. «Пиломатериалы и утеплители необходимы бойцам для строительства блиндажей. Сейчас мы идем вперед. Постоянно нужно копать новые позиции, пункты управления и расположения для личного состава», — поделился с URA.RU один из бойцов. Помощь от Брозовского пришла штурмовым подразделениям Запорожского и Покровского направлений.
Также бойцам привезли 30 мотоциклов. Для Брозовского это уже 25-я поездка в зону СВО. Ранее он также привозил бойцам пиломатериалы, технику, еду и дроны Zanoza собственного производства. В апреле глава Минобороны РФ Андре Белоусов наградил его медалью «Участнику специальной военной операции».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!