Олег Гербер избран председателем заксобрания Челябинской области на ближайшие пять лет. В предыдущем созыве он возглавлял региональный парламент в течение двух лет и двух месяцев. Кем трудился парламентарий раньше, и как пришел в челябинскую политику 42-летний уроженец Норильска, читайте в материале URA.RU.
Образование
Гербер родился 22 октября 1982 года в Норильске, в этом году ему исполняется 43 года. В 2007 году окончил в своем родном городе индустриальный институт по специальности «Металлургия цветных металлов». После этого обучался в Санкт-Петербурге в Ленинградском государственном университете имени А. С. Пушкина по направлению государственного и муниципального управления, который окончил в 2018 году с отличием.
Трудовая деятельность
За годы работы прошел все ступени профессионального роста: от слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования третьего разряда до директора по работе с государственными органами золотодобывающей компании «Полюс». Был сотрудником Норильской городской администрации, работал помощником главы города. С 2017 года состоит в партии «Единая Россия», а с 2020 года — член президиума регионального политического совета Челябинского регионального отделения ЕР.
С 2019 года в течение четырех лет до избрания председателем заксобрания региона был генеральным директором АО «Областное телевидение» и возглавлял акционерное некоммерческое общество «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области».
Избрание председателем ЗСО
Первый раз Гербер был избран председателем Законодательного собрания Челябинской области 1 августа 2023 года. Комментируя тогда это событие, Гербер не раз подчеркивал важность преемственности власти и огромный опыт регионального законотворчества, наработанный за 16 лет его предшественником на посту спикера Владимиром Мякушем: именно он выстроил слаженную систему сотрудничества и инициирования законопроектов с исполнительными органами власти и администрацией губернатора.
Сегодня, 2 октября, тайным голосованием депутаты на первом заседании регионального парламента вновь проголосовали за его кандидатуру. Таким образом он сохранил пост председателя ЗСО региона на ближайшие пять лет.
«Сегодня на первом заседании областного парламента были избраны заместители председателя и первый зампредседателя, избрали председателем меня. Я был вынужден для протокола зачитать эти формулировки, и мне было абсолютно неудобно, дискомфортно, однако это было необходимо для принятия структуры парламента, образования комитетов, выбора их председателей. Была проделана колоссальная, в том числе и предварительная работа, в том числе и потому, что 60 новых депутатов приняли фактически единогласные решения», — прокомментировал свое назначение Гербер.
Семья, дети
Гербер женат. Он воспитывает четырех детей.
Видео: Вадим Ахметов © URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!