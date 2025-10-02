В России резко взлетят цены на сахар

В России в ближайшие месяцы прогнозируется значительный рост цен на сахар. Стоимость одного килограмма может увеличиться примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля.
«Цены на сахар могут взлететь на 20% к Новому году из-за неурожайности сахарной свеклы», — пишет telegram-канала Mash. Аграрии из Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей, которые традиционно считаются главными производителями сахарной свеклы в России, отмечают резкое снижение урожайности в 2025 году. Урожайность снизилась на 25%.
Первые проблемы начались еще в мае: тогда на полях случились заморозки, которые уничтожили значительную часть посевов. В последующие месяцы, когда корнеплоды должны были активно набирать массу, установилась засушливая погода. Средняя урожайность снизилась до 252 центнеров с гектара.
Проблемы и при транспортировке сахарной свеклы. Во время перевозки часть корнеплодов теряется на обочинах дорог. Эксперты оценивают потери при транспортировке примерно в 3% от общего объема урожая. На данный момент уборка сахарной свеклы практически завершена. Однако, отгрузки корнеплодов в среднем по стране упали на 50%. В отдельных регионах ситуация еще более серьезная: например, в Белгородской области отгрузки снизились на 96%.
