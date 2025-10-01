01 октября 2025

Муфтий ХМАО сделал заявление о запрете ношения никабов и хиджабов в школе

Муфтий ХМАО призвал с понимаем отнестись к требованиям внешнего вида школьников
В Нижневартовске школьникам запретили с 3 сентября носить на уроки никабы и хиджабы
В Нижневартовске школьникам запретили с 3 сентября носить на уроки никабы и хиджабы

Муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов призвал родителей с понимаем отнестись к ограничениям, введенным в школах Нижневартовска. С 3 сентября 2025 года городской депобр официально запретил школьницам ношение хиджабов и никабов во время учебных занятий.

«Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий. Если же вопрос принципиален, следует подобрать образовательную организацию, в которой это допускается», — комментарий Саматова власти ХМАО опубликовали в своем telegram-канале.

В качестве альтернативы родителям так же предлагают рассмотреть перевод на домашнее обучение. Власти считают, что единые требования к внешнему виду помогают создать равные условия для всех школьников.

Правительство региона ссылается на новый государственный стандарт, вступивший в силу в начале сентября. Согласно новым правилам, школьная форма должна быть удобной и светской, ношение религиозной атрибутики при этом не допускается. Требования носят рекомендательный характер, однако образовательные учреждения могут утверждать дресс-код для всех учеников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Администрация разослала в городские школы письма с разъяснениями. Классные руководители ознакомили родителей с документами.

