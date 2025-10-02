В МВД прокомментировали стрельбу возле школы в Дагестане

МВД: перестрелка в Дагестане произошла рядом со школой
В МВД опровергли сообщения о перестрелке в здании школы
Стрельба возле школы в дагестанском селе Унцукуль не связана с учебным заведением, а сам факт перестрелки непосредственно в здании не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Распространенная в медиапространстве информация о перестрелке в школе села Унцукуль (Республика Дагестан) не соответствует действительности», — написали в telegram-канале ведомства. В МВД подчеркнули, что конфликт произошел на улице рядом с учебным заведением, и участниками происшествия стали шестеро взрослых граждан.

В ходе ссоры было применено травматическое оружие, в результате чего трое получили ранения. Сейчас правоохранительные органы уточняют детали происшествия. Ведомство призвало представителей СМИ не распространять недостоверную информацию и ориентироваться только на официальные данные.

Ранее директор школы №1 в селе Унцукуль Магомедрасул Нурмагомедов сообщил, что сведения о стрельбе на территории учебного заведения не нашли подтверждения. По утверждению руководителя школы, инцидент со стрельбой произошел вблизи здания, однако эвакуация учащихся не потребовалась.

