Пермские власти рассказали о строительстве второй очереди моста через Егошиху

Строители проводят подготовительные работы на втором этапе возведения моста через Егошиху в Перми. После подготовки территории подрядчик приступит к возведению опор моста и монтажу балок пролетного строения, сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края.
«После подготовительных работ подрядчик приступит к строительству опор. Далее будут монтировать балки пролетного строения. Всего будет построено 9 опор — 8 пролетов. Затем обустроят все слои мостового полотна: защитный слой бетона, гидроизоляцию, асфальтовое покрытие», — рассказали URA.RU в краевом минтрансе.
На новой части моста также установят освещение, для пешеходов обустроят тротуар. На заключительном этапе работ выполнят покраску сооружения, установят дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, нанесут разметку.
Ранее URA.RU рассказывало, что контракт на выполнение второго этапа строительства моста через Егошиху заключили с АО «Уралмостострой». С 22 сентября подрядчик начал подготовительные работы. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!