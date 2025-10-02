Пермские власти рассказали о строительстве второй очереди моста через Егошиху

В Перми строители готовятся к возведению опор моста через Егошиху
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство опор моста начнется после подготовительных работ
Строительство опор моста начнется после подготовительных работ Фото:

Строители проводят подготовительные работы на втором этапе возведения моста через Егошиху в Перми. После подготовки территории подрядчик приступит к возведению опор моста и монтажу балок пролетного строения, сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края.

«После подготовительных работ подрядчик приступит к строительству опор. Далее будут монтировать балки пролетного строения. Всего будет построено 9 опор — 8 пролетов. Затем обустроят все слои мостового полотна: защитный слой бетона, гидроизоляцию, асфальтовое покрытие», — рассказали URA.RU в краевом минтрансе.

На новой части моста также установят освещение, для пешеходов обустроят тротуар. На заключительном этапе работ выполнят покраску сооружения, установят дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, нанесут разметку.

Ранее URA.RU рассказывало, что контракт на выполнение второго этапа строительства моста через Егошиху заключили с АО «Уралмостострой». С 22 сентября подрядчик начал подготовительные работы. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строители проводят подготовительные работы на втором этапе возведения моста через Егошиху в Перми. После подготовки территории подрядчик приступит к возведению опор моста и монтажу балок пролетного строения, сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края. «После подготовительных работ подрядчик приступит к строительству опор. Далее будут монтировать балки пролетного строения. Всего будет построено 9 опор — 8 пролетов. Затем обустроят все слои мостового полотна: защитный слой бетона, гидроизоляцию, асфальтовое покрытие», — рассказали URA.RU в краевом минтрансе. На новой части моста также установят освещение, для пешеходов обустроят тротуар. На заключительном этапе работ выполнят покраску сооружения, установят дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, нанесут разметку. Ранее URA.RU рассказывало, что контракт на выполнение второго этапа строительства моста через Егошиху заключили с АО «Уралмостострой». С 22 сентября подрядчик начал подготовительные работы. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...