ЛДПР выбрала председателя партии

Леонид Слуцкий вновь избран председателем ЛДПР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слуцкий снова стал председателем ЛДПР
Слуцкий снова стал председателем ЛДПР Фото:

Леонид Слуцкий вновь избран председателем ЛДПР на XXXVII съезде партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Перед голосованием делегаты досрочно прекратили полномочия Слуцкого согласно уставу партии, где отсутствует понятие «переизбрание».

«ЛДПР избрал Председателем партии Леонида Слуцкого», — написали в telegram-канале партии На съезде присутствуют представители всех регионов России, депутаты, молодежное крыло и участники СВО.

В четверг, 2 октября, в Москве начал свою работу XXXVII съезд ЛДПР, основной темой которого стала подготовка к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва, намеченным на 2026 год. В мероприятии принимают участие члены руководства партии, делегаты из всех субъектов РФ, парламентарии различных уровней, активисты, представители молодежного крыла ЛДПР, а также участники СВО.

ЛДПР является одной из наиболее длительно действующих политических партий страны, изначально сформированной как объединение с центристской и правопопулистской идеологией. С момента основания 31 марта 1990 года партию возглавлял Владимир Жириновский. После его кончины в апреле 2022 года обязанности председателя и руководителя парламентской фракции были возложены на Леонида Слуцкого. Позднее, 18 мая, он был официально утвержден в должности главы фракции в Госдуме, а 27 мая на внеочередном партийном съезде избран председателем ЛДПР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Леонид Слуцкий вновь избран председателем ЛДПР на XXXVII съезде партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Перед голосованием делегаты досрочно прекратили полномочия Слуцкого согласно уставу партии, где отсутствует понятие «переизбрание». «ЛДПР избрал Председателем партии Леонида Слуцкого», — написали в telegram-канале партии На съезде присутствуют представители всех регионов России, депутаты, молодежное крыло и участники СВО. В четверг, 2 октября, в Москве начал свою работу XXXVII съезд ЛДПР, основной темой которого стала подготовка к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва, намеченным на 2026 год. В мероприятии принимают участие члены руководства партии, делегаты из всех субъектов РФ, парламентарии различных уровней, активисты, представители молодежного крыла ЛДПР, а также участники СВО. ЛДПР является одной из наиболее длительно действующих политических партий страны, изначально сформированной как объединение с центристской и правопопулистской идеологией. С момента основания 31 марта 1990 года партию возглавлял Владимир Жириновский. После его кончины в апреле 2022 года обязанности председателя и руководителя парламентской фракции были возложены на Леонида Слуцкого. Позднее, 18 мая, он был официально утвержден в должности главы фракции в Госдуме, а 27 мая на внеочередном партийном съезде избран председателем ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...