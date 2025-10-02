ЛДПР выбрала председателя партии

Леонид Слуцкий вновь избран председателем ЛДПР на XXXVII съезде партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Перед голосованием делегаты досрочно прекратили полномочия Слуцкого согласно уставу партии, где отсутствует понятие «переизбрание».
«ЛДПР избрал Председателем партии Леонида Слуцкого», — написали в telegram-канале партии На съезде присутствуют представители всех регионов России, депутаты, молодежное крыло и участники СВО.
В четверг, 2 октября, в Москве начал свою работу XXXVII съезд ЛДПР, основной темой которого стала подготовка к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва, намеченным на 2026 год. В мероприятии принимают участие члены руководства партии, делегаты из всех субъектов РФ, парламентарии различных уровней, активисты, представители молодежного крыла ЛДПР, а также участники СВО.
ЛДПР является одной из наиболее длительно действующих политических партий страны, изначально сформированной как объединение с центристской и правопопулистской идеологией. С момента основания 31 марта 1990 года партию возглавлял Владимир Жириновский. После его кончины в апреле 2022 года обязанности председателя и руководителя парламентской фракции были возложены на Леонида Слуцкого. Позднее, 18 мая, он был официально утвержден в должности главы фракции в Госдуме, а 27 мая на внеочередном партийном съезде избран председателем ЛДПР.
