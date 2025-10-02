На экс-начальника пермской колонии, обвиняемого в махинациях с картошкой, завели новое дело

Экс-главу колонии-поселения в Прикамье Репетуху заподозрили в вымогательстве
Речь идет о сумме, превышающей 250 тысяч рублей
В отношении экс-руководителя колонии-поселения № 39, расположенной в деревне Мерзляки Пермского края, Михаила Репетухи возбуждено новое уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере. Об этом стало известно в ходе апелляционного рассмотрения ходатайства о продлении ареста его бывшего заместителя Романа Косякина.

«Речь идет о сумме, превышающей 250 тысяч рублей. Подробности дела не разглашаются», — сообщает «РБК-Пермь» из зала суда.

Колония-поселение № 39 для мужчин находится на территории Оханского района и рассчитана на 370 мест, однако обычно здесь содержатся порядка 200 человек, осужденных за преступления небольшой тяжести или переведенных из других исправительных учреждений в связи со смягчением условий отбывания наказания. Заключенные трудятся на сельскохозяйственных объектах, поставляя молочную, овощную и другую продукцию в подразделения регионального ГУФСИН.

Ранее URA.RU сообщало о том, 6 августа Михаилу Репетухе предъявили официальное обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он и его заместитель заключили фиктивный контракт на перевозку картофеля из колонии в Оханске на сумму около полумиллиона рублей. На практике транспортировка осуществлялась силами самой колонии, а полученные деньги, по версии следствия, были присвоены.

