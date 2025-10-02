Троих бойцов из ХМАО вызволили из украинского плена

Троих бойцов из ХМАО вернули домой из украинского плена. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о двух контрактниках из Ханты-Мансийска и Сургута и мобилизованном из Нижневартовска, которого искали более двух лет.
«Один мобилизованный из Сургута в поиске был с июля 2023-го года. Также вернули двух контрактников. Один из Ханты-Мансийска. Его искали с июля. Третий — вартовчанин, он был в поиске с декабря 2024 года», — пояснил собеседник.
Бойцов разыскивали родственники — сестры и матери. Семья сургутянина проживает в Омске. Информацию об их возвращении в Россию подтвердила югорский омбудсмен Наталья Стребкова.
Военнослужащих удалось вернуть в рамках последнего обмена. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, возвращены 185 россиян. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Также возвращены 20 гражданских.
На данный момент освобожденные военнослужащие размещены на территории Беларуси, где им предоставляются необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех возвращенных россиян в дальнейшем транспортирую на территорию Российской Федерации для прохождения лечения и реабилитации в профильных медицинских учреждениях.
