Троих бойцов из ХМАО вызволили из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из украинского плена вернулись трое югорчан
Из украинского плена вернулись трое югорчан Фото:

Троих бойцов из ХМАО вернули домой из украинского плена. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о двух контрактниках из Ханты-Мансийска и Сургута и мобилизованном из Нижневартовска, которого искали более двух лет.

«Один мобилизованный из Сургута в поиске был с июля 2023-го года. Также вернули двух контрактников. Один из Ханты-Мансийска. Его искали с июля. Третий — вартовчанин, он был в поиске с декабря 2024 года», — пояснил собеседник.

Бойцов разыскивали родственники — сестры и матери. Семья сургутянина проживает в Омске. Информацию об их возвращении в Россию подтвердила югорский омбудсмен Наталья Стребкова.

Военнослужащих удалось вернуть в рамках последнего обмена. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, возвращены 185 россиян. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Также возвращены 20 гражданских.

На данный момент освобожденные военнослужащие размещены на территории Беларуси, где им предоставляются необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех возвращенных россиян в дальнейшем транспортирую на территорию Российской Федерации для прохождения лечения и реабилитации в профильных медицинских учреждениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Троих бойцов из ХМАО вернули домой из украинского плена. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о двух контрактниках из Ханты-Мансийска и Сургута и мобилизованном из Нижневартовска, которого искали более двух лет. «Один мобилизованный из Сургута в поиске был с июля 2023-го года. Также вернули двух контрактников. Один из Ханты-Мансийска. Его искали с июля. Третий — вартовчанин, он был в поиске с декабря 2024 года», — пояснил собеседник. Бойцов разыскивали родственники — сестры и матери. Семья сургутянина проживает в Омске. Информацию об их возвращении в Россию подтвердила югорский омбудсмен Наталья Стребкова. Военнослужащих удалось вернуть в рамках последнего обмена. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, возвращены 185 россиян. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Также возвращены 20 гражданских. На данный момент освобожденные военнослужащие размещены на территории Беларуси, где им предоставляются необходимая медицинская и психологическая помощь. Всех возвращенных россиян в дальнейшем транспортирую на территорию Российской Федерации для прохождения лечения и реабилитации в профильных медицинских учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...