В Челябинске завершено расследование в отношении юноши, который покупал телефонные номера жителей страны, восстанавливал доступ к персональной странице на портале Госуслуг и оформлял от чужого имени кредиты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России региона.
«Обвиняемый покупал в Интернете номера телефонов жителей различных областей страны, через которые восстанавливал доступ к персональным страницам граждан на портале Госуслуг, после чего от имени этих граждан оформлял онлайн-кредиты в одном из банков, а также в микрофинансовых организациях. Всего от противоправной деятельности обвиняемого пострадали 18 жителей десяти субъектов РФ и шесть юридических лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В отношении 21-летнего челябинца возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе части второй статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации), пункты «г» части третьей статьи 158 (Кража) и другим. Общий ущерб составил два миллиона 100 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый признал вину и возместил более одного миллиона 100 тысяч рублей ущерба.
Противоправную деятельность пресекли оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по региону при содействии бойцов СОБР территориального управления Росгвардии. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
Полицейские Югры ранее задержали 32-летнего уроженца Челябинска, который взломал учетные записи на портале госуслуг и оформил микрозаймы на чужие имена. О преступной деятельности злоумышленника стало известно после обращения жительницы Сургута.
