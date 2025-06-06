Челябинский хакер взламывал аккаунты на Госуслугах и оформлял кредиты на жителей ХМАО

Полиция Сургута задержала жителя Челябинска, который брал кредиты на чужие имена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От действий хакера пострадало как минимум 12 человек
От действий хакера пострадало как минимум 12 человек Фото:

Полицейские Югры задержали 32-летнего уроженца Челябинска, которого подозревают во взломе учетных записей на портале госуслуг и оформлении микрозаймов на чужие имена. О преступной деятельности злоумышленника стало известно после обращения жительницы Сургута, на имя которой были оформлены кредиты на сумму 36 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

«В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Неизвестные лица незаконно получили доступ к ее личному кабинету в сервисе предоставления электронных услуг и оформили на нее кредиты на общую сумму 36 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Мошенника задержали во время служебной командировки. При поддержке Росгвардии в его квартире изъяли телефоны, сим-карты и ноутбук. Установлены 12 потерпевших, ущерб составил свыше 130 тысяч рублей. Возбуждены дела по статьям 272 и 159 УК РФ. На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Югры задержали 32-летнего уроженца Челябинска, которого подозревают во взломе учетных записей на портале госуслуг и оформлении микрозаймов на чужие имена. О преступной деятельности злоумышленника стало известно после обращения жительницы Сургута, на имя которой были оформлены кредиты на сумму 36 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре. «В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Неизвестные лица незаконно получили доступ к ее личному кабинету в сервисе предоставления электронных услуг и оформили на нее кредиты на общую сумму 36 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.  Мошенника задержали во время служебной командировки. При поддержке Росгвардии в его квартире изъяли телефоны, сим-карты и ноутбук. Установлены 12 потерпевших, ущерб составил свыше 130 тысяч рублей. Возбуждены дела по статьям 272 и 159 УК РФ. На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...