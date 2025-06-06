Челябинский хакер взламывал аккаунты на Госуслугах и оформлял кредиты на жителей ХМАО

Полицейские Югры задержали 32-летнего уроженца Челябинска, которого подозревают во взломе учетных записей на портале госуслуг и оформлении микрозаймов на чужие имена. О преступной деятельности злоумышленника стало известно после обращения жительницы Сургута, на имя которой были оформлены кредиты на сумму 36 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.
«В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Неизвестные лица незаконно получили доступ к ее личному кабинету в сервисе предоставления электронных услуг и оформили на нее кредиты на общую сумму 36 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Мошенника задержали во время служебной командировки. При поддержке Росгвардии в его квартире изъяли телефоны, сим-карты и ноутбук. Установлены 12 потерпевших, ущерб составил свыше 130 тысяч рублей. Возбуждены дела по статьям 272 и 159 УК РФ. На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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