Россия вернула из плена 20 гражданских в рамках обмена. Видео

Гражданские находятся на территории Беларуси и позже будут перенаправлены в Россию, указано в сообщении МО РФ
Гражданские находятся на территории Беларуси и позже будут перенаправлены в Россию, указано в сообщении МО РФ
В рамках договоренности, которая была достигнута во время переговоров России и Украины в Стамбуле, были возвращены два десятка гражданских. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Возвращены двадцать гражданских лиц», — указано в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении URA.RU. Также отмечается, что граждане находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже они будут возвращены на территорию РФ.

Ранее поступала информация о проведении обмена военнопленными. В его рамках были возвращены 185 российских военнослужащих. Украинской стороне также были переданы 185 солдат.

