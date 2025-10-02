В рамках договоренности, которая была достигнута во время переговоров России и Украины в Стамбуле, были возвращены два десятка гражданских. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Возвращены двадцать гражданских лиц», — указано в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении URA.RU. Также отмечается, что граждане находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже они будут возвращены на территорию РФ.
Ранее поступала информация о проведении обмена военнопленными. В его рамках были возвращены 185 российских военнослужащих. Украинской стороне также были переданы 185 солдат.
