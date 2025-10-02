Warner Bros возвращается в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявка на регистрацию была подана еще 10 августа 2024 года, указано в посте
Заявка на регистрацию была подана еще 10 августа 2024 года, указано в посте Фото:

Кинокомпания Warner Bros. зарегистрировала свой логотип в Роспатенте. Эта информация появилась в новостных telegram-каналах.

«Ушедшая из России кинокомпания Warner Bros. зарегистрировала свой логотип в Роспатенте», — указано в посте канала «Осторожно, Москва». Отмечается, что после регистрации товарного знака компания может производить кинофильмы, одежду, часы, видеоигры, посуду для дома, брелоки для ключей и другие товары.

Заявка от кинокомпании была подана еще 10 августа 2024 года. Это также следует из информации Роспатента.

Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали такие зарубежные компании, как Mercedes, Zara, Uniqlo, KIA, Hyundai, Louis Vuitton и McDonald»s. Эти действия позволяют брендам сохранить юридическую защиту своих торговых марок на российском рынке, хотя сама регистрация не гарантирует возвращения компаний к активной деятельности в стране. Согласно российскому законодательству, если товарный знак не используется три года, его регистрация может быть аннулирована.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кинокомпания Warner Bros. зарегистрировала свой логотип в Роспатенте. Эта информация появилась в новостных telegram-каналах. «Ушедшая из России кинокомпания Warner Bros. зарегистрировала свой логотип в Роспатенте», — указано в посте канала «Осторожно, Москва». Отмечается, что после регистрации товарного знака компания может производить кинофильмы, одежду, часы, видеоигры, посуду для дома, брелоки для ключей и другие товары. Заявка от кинокомпании была подана еще 10 августа 2024 года. Это также следует из информации Роспатента. Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали такие зарубежные компании, как Mercedes, Zara, Uniqlo, KIA, Hyundai, Louis Vuitton и McDonald»s. Эти действия позволяют брендам сохранить юридическую защиту своих торговых марок на российском рынке, хотя сама регистрация не гарантирует возвращения компаний к активной деятельности в стране. Согласно российскому законодательству, если товарный знак не используется три года, его регистрация может быть аннулирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...