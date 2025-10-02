Warner Bros возвращается в Россию

Кинокомпания Warner Bros. зарегистрировала свой логотип в Роспатенте. Эта информация появилась в новостных telegram-каналах.
«Ушедшая из России кинокомпания Warner Bros. зарегистрировала свой логотип в Роспатенте», — указано в посте канала «Осторожно, Москва». Отмечается, что после регистрации товарного знака компания может производить кинофильмы, одежду, часы, видеоигры, посуду для дома, брелоки для ключей и другие товары.
Заявка от кинокомпании была подана еще 10 августа 2024 года. Это также следует из информации Роспатента.
Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали такие зарубежные компании, как Mercedes, Zara, Uniqlo, KIA, Hyundai, Louis Vuitton и McDonald»s. Эти действия позволяют брендам сохранить юридическую защиту своих торговых марок на российском рынке, хотя сама регистрация не гарантирует возвращения компаний к активной деятельности в стране. Согласно российскому законодательству, если товарный знак не используется три года, его регистрация может быть аннулирована.
