Ледовый городок в Екатеринбурге начнут строить в середине ноября

В Екатеринбурге 14 ноября начнут возводить ледовый городок. В этом году его вновь разместят в Историческом сквере. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Документ размещен на официальном сайте администрации.
«Постановляю возвести ледовый городок в Историческом сквере с 14 ноября по 29 декабря 2025 года и использовать его для проведения новогодних мероприятий и организации досуга горожан и гостей Екатеринбурга», — говорится в постановлении. Работать будет площадка с 30 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.
В Историческом сквере в эти дни традиционно пройдет конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». А также будет организована новогодняя ярмарка. Демонтаж ледового городка намечен с 19 января по 1 февраля 2026 года. Ответственным за площадку в Историческом сквере назначен департамент культуры мэрии.
Ледовый городок на Площади 1905 года городок располагался с 1950-х годов. В 2024 году его решили перенести в Исторический сквер. А на Площади 1905 года залить каток.
