ЛДПР выбрала своего председателя: что известно о вновь избранном главе партии Леониде Слуцком

Леонид Слуцкий был вновь утвержден в должности председателя ЛДПР по итогам XXXVII съезда. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Перед проведением процедуры голосования делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого, что соответствует положениям устава партии, не предусматривающего термин «переизбрание». Что известно о жизни главы ЛДПР — в материале URA.RU.
Образование и начало карьеры
Леонид Слуцкий появился на свет 4 января 1968 года в Москве. В 1990 году он завершил обучение в Московском станкоинструментальном институте, ныне известном как МГТУ «СТАНКИН». Через шесть лет, в 1996 году, окончил Московский государственный экономико-статистический институт (МЭСИ), получив ученую степень доктора экономических наук.
Уже в годы учебы Слуцкий проявлял интерес к политике: в 1988 году он занял должность заместителя секретаря комитета ВЛКСМ своего института. В период с 1991 по 1992 год Леонид Слуцкий работал советником в исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Затем, с 1992 по 1993 год, являлся советником мэра Москвы Юрия Лужкова.
В дальнейшем профессиональная деятельность Слуцкого продолжила динамично развиваться: в 1994 году он был назначен руководителем секретариата Госдумы. В 1999 году Леонид Слуцкий избрался депутатом ГД по списку объединения «Блок Жириновского», в состав которого входила ЛДПР. Кроме политической деятельности, Слуцкий активно занимался бизнесом: с 1994 по 1997 год он возглавлял совет директоров Проминвестбанка, а в период с 1997 по 1999 год занимал пост зампредседателя правления Уникомбанка.
Совет Европы
В 2000 году Слуцкий был назначен замруководителя делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Политик занимал эту должность вплоть до выхода РФ из организации в 2022 году. Помимо этого, Слуцкий исполнял обязанности координатора группы депутатов по взаимодействию с парламентом Франции, а также входил в состав Президиума Независимой ассоциации «Гражданское общество».
В период своей работы в ПАСЕ Леонид Слуцкий подготовил ряд докладов, посвященных ключевым вопросам международной повестки. Среди них можно выделить:
- доклад 2002 года о деятельности Международного Комитета Красного Креста;
- доклад 2004 года, посвященный вступлению Княжества Монако в Совет Европы — по итогам которого Монако стало членом организации;
- доклад 2009 года о завершении процедуры мониторинга Княжества Монако, который привел к единогласному закрытию мониторинга в истории ПАСЕ.
В первой половине 2000-х годов Слуцкий сопровождал докладчиков ПАСЕ в Чеченской Республике. В 2007 году политик активно участвовал в восстановлении экономики и социальной сферы региона. За исключительный вклад в развитие Чечни Леонид Слуцкий был удостоен высшей награды региона — ордена имени Ахмата Кадырова.
Также в начале 2000-х годов политик принимал активное участие в урегулировании вопросов, связанных с Эстонской Православной церковью Московского патриархата, в частности, касающихся возврата имущества. Кроме того, он уделял особое внимание защите прав русскоязычного населения в странах Прибалтики.
В числе приоритетных направлений деятельности Леонида Слуцкого были и вопросы экологии. Совместно с князем Монако Альбером II он принимал участие в полярных экспедициях на Северный полюс и в Антарктиду, направленных на поиск решений проблемы изменения климата. Помимо этого, Слуцкий неоднократно участвовал в международных форумах, посвященных вопросам экологической устойчивости и сохранения биологического разнообразия.
За значительный вклад в развитие международных связей Леонид Слуцкий был награжден орденом Почетного легиона — высшей государственной наградой Франции — за укрепление межпарламентских отношений между Россией и Францией и миротворческую деятельность. Кроме того, ему был присужден орден Гримальди — высшая награда Княжества Монако — за заслуги в развитии межпарламентского сотрудничества.
Работа в Госдуме
Слуцкий был избран в Госдуму России в 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Политик состоит во фракции ЛДПР. В 2014 году Слуцкий активно поддержал вхождение Крыма в состав России, став одним из первых российских политиков, против которых были введены санкции со стороны США, Евросоюза и Канады после проведения референдума.
Депутат неоднократно приглашал на Крымский полуостров иностранных коллег, в частности — французскую делегацию во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани, сопровождая ее визит в 2015 году. С аналогичным предложением посетить регион он обращался и к членам Бундестага Германии. За «личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Крыма» Леониду Слуцкому в 2015 году был вручен орден «За верность долгу».
В 2016 году политик возглавил комитет Госдумы по международным делам. В 2017 году по инициативе Слуцкого была организована совместная поездка российских парламентариев и представителей ПАСЕ в Сирию. В ходе визита делегация посетила российскую авиабазу и приняла участие во встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.
В мае 2022 года Леонид Слуцкий был назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. После смерти Владимира Жириновского в том же году он был избран председателем партии. Кроме того, в 2022 году Слуцкий вошел в состав российской делегации на переговорах с Украиной, связанных с проведением СВО.
Выборы в 2024
На съезде ЛДПР 19 декабря 2023 года было принято решение выдвинуть Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента России на предстоящих выборах. В соответствии с требованиями к претендентам на высший государственный пост, они обязаны опубликовать сведения о доходах за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. В этой связи 9 января ЦИК обнародовал информацию о доходах и имуществе Леонида Слуцкого. Согласно представленным данным, в период с 2017 по 2022 год кандидат от ЛДПР получил доход в размере более 35 миллионов рублей — общая сумма составила 35 989 903 рубля.
В декларации Слуцкого в качестве основных источников дохода указаны заработная плата, полученная в Госдуме, а также средства от продажи имущества. Помимо этого, был опубликован перечень принадлежащего ему имущества.
Кроме того, по итогам XXXV съезда ЛДПР, на котором было принято решение о выдвижении Слуцкого, были расширены полномочия председателя партии. Отныне лидер ЛДПР наделен правом приостанавливать полномочия членов высшего совета и региональных координаторов в случае невыполнения ими распоряжений руководства или совершения поступков, наносящих ущерб репутации партии.
Культура, педагогика и благотворительность
В 2009 году Леонид Слуцкий вошел в состав рабочей группы при главе государства, занимающейся вопросами восстановления объектов культурного наследия, а также других зданий и сооружений. В этом же году он был назначен руководителем фонда «Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца». За значительный вклад в восстановление собора Слуцкий был награжден орденом Почета.
В 2010 году указом президента РФ Леонид Слуцкий занял должность секретаря рабочей группы по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Кроме того, он являлся членом Совета при президенте РФ по делам казачества.
Слуцкий активно занимается и педагогической деятельностью. С 2015 года он возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2020 году Слуцкий был назначен президентом Факультета мировой политики МГУ. Он также является автором ряда научных публикаций, посвященных вопросам инновационного развития экономики, евразийской интеграции и международного сотрудничества.
Помимо политической деятельности, Леонид Слуцкий принимает участие в благотворительных инициативах. Он занимает пост председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», а также входит в попечительский совет Международного общественного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца».
Личная жизнь
Леонид Слуцкий состоит во втором браке. В первом браке у него родилась дочь Ирина, появившаяся на свет в 1991 году. Как и ее отец, она окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), а позднее продолжила обучение в Гарвардском университете. Известно также, что Ирина занимала должность ассистента главного редактора издания Harper's Bazaar. В 2018 году у Слуцкого родился внук, которого назвали в честь деда.
Во втором браке у политика появилась дочь Лидия, родившаяся в 2010 году. По информации на 2021 год, Лидия преимущественно проживает за рубежом, обучается в одном из учебных заведений Швейцарии и занимается созданием видеороликов для платформы TikTok.
