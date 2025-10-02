Секретная смесь мэра, не бравшего больничные в 21 веке: как спасаются от простуды политики ХМАО

С наступлением осени в коридорах правительственных зданий ХМАО все чаще можно слышать жалобы на сезонную простуду. А в эти месяцы работа буквально кипит: финансисты верстают бюджет, депутаты выходят с каникул на осеннюю сессию, а аппаратные совещания и «летучки» никто не отменял. Представители югорских политэлит поделились с журналистами URA.RU способами победить или предотвратить ОРВИ — от классического аспирина до необычных народных средств, в том числе оленьего сала и чаги (редакция предупреждает: если вы чувствуете симптомы простуды, необходимо проконсультироваться у лечащего врача), а также тайного рецепта от главы Белоярского района Сергея Маненкова.
Профилактика
Все опрошенные югорские чиновники солидарны в одном: болезнь проще предупредить, чем лечить. Поэтому осенью профилактике уделяют особое внимание. «Я не лечусь, потому что не болею. Предпочитаю профилактику: витамины, БАДы, прививки, закаливание и другие меры заранее», — поделилась с журналистами замгубернатора ХМАО Елена Майер.
Тренировка иммунитета
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала, что для нее залогом сильного иммунитета стало общение с людьми. Но есть и секретный рецепт. «Утром выпиваю стакан теплой воды с добавлением сока небольшой дольки лимона и чайной ложки меда. И не бояться людей даже в самый активный сезон простуды. Работа „в поле“ с людьми формирует устойчивый иммунитет к простудным заболеваниям», — отметила Стребкова.
Чага, оленье сало и рябина
Омбудсмен по КМНС Людмила Алферова осенью старается держать ноги в тепле и сухости. «Если заболеваю — обращаюсь к специалистам. А в рационе больше местных продуктов: овощи, ягоды, клюква, брусника, черника, морошка. Это традиционная пища, особых секретов нет. Мы всегда использовали варку, растопленное оленье сало — его ели с горячим чаем. Помню, бабушка вкусно готовила такие блюда. Оленина, рыба — это было привычное питание, оно согревало. Пили чагу: настаивали как чай, использовали и внутрь, и наружно как антисептик. Фруктов не было, только местные ягоды. Добавляли листья смородины, брусники. Для давления делали варенье из рябины. Чага — это нарост на березе. У нас ее использовали повсеместно: отваром купали новорождённых, чтобы заживали раны, делали спринцевания, пили для желудка. Очень полезное средство. А ягоды — мочёная морошка, брусника, клюква. Их заливали водой, ставили в погреб. Зимой доставали по черпаку — всё свежее, крепкое и полезное», — рассказала Алферова.
Здоровый сон
Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов напоминает о необходимости полноценно высыпаться. «А еще одеваться по погоде, принимать витамины, правильно питаться, не забывать включать в рацион чеснок. Лично мне помогает шипучий аспирин при первых признаках простуды», — отметил политик.
Антисептики и фитонциды
Замглавы управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева как врач-эпидемиолог предпочитает отгородиться от вирусов. «Руководствуюсь знаниями о том, как работает иммунитет и применяю неспецифические методы профилактики: маски, антисептики для рук. В ходу природные фитонциды: лук, чеснок и имбирь», — поделилась Кудрявцева.
А если грипп?
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не забывать и о гриппе. «Иммунизацию рекомендовано начинать в конце августа и до начала заболеваемости завершить. К сезону простуд иммунизация против гриппа не привязана. Например, иммунизация вакцинами „Совигрипп“ и „Гриппол“ возможна в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом, как указано в инструкциях», — отметила Кудрявцева.
Бонус: секретная смесь от самого счастливого мэра России
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков говорит, что не помнит, чтобы брал больничные последние 25 лет, и делает все, чтобы не заболеть. «Хотя мне неполных 31 до ста лет. Я продолжаю быть физически активным встаю до пяти утра, потом шесть километров на дорожке, а потом к семи утра на работу», — делится мэр.
При первых симптомах простуды Маненков заваривает ягодный чай или морс с клюквой, брусникой и рябиной. «Мне это помогает, ну и, по крайней мере, если чувствуешь первые симптомы, иду в русскую баню с веником. Натираю себя медом с солью, и вся хворь уходит. Использую эту смесь как скраб — потоотделение увеличивается, и получается просто шикарно. А потом еще самовар с чаем, а чай в последнее время люблю заваривать с рябиной, рябина очень полезна, это мощный антиоксидант», — делится мэр. По утрам он пьет столовую ложку особой смеси: мед и кедровые орехи с корицей. Лайфхак — горячей водой разбавлять мед нельзя, от этого он теряет полезные свойства.
