Власти Севастополя снизили цены на бензин и дизельное топливо после стабилизации поставок. Об этом =сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Решение принято для основных марок топлива на АЗС компании «ТЭС», которая является ключевым поставщиком в регионе.
«По итогам оперативного штаба и переговоров с нефтетрейдером „ТЭС“ принято решение о снижении цен: бензин АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 будет дешевле на 4 рубля, дизельное топливо — на 3 рубля, другие виды топлива — на 1 рубль», — заявил Развожаев на заседании правительства города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
При этом губернатор добавил, что до сих пор сохраняется ограничение на продажу топлива — не больше 30 литров на один бак или канистру. Это сделано для того, чтобы избежать ажиотажа. Он уточнил, что перебои с топливом устранены, поставки продолжаются.
Ранее жители ряда регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС. В связи с этим Минэнерго и ФАС провели масштабную проверку ценообразования на бензин из-за роста цен и перебоев с поставками. При обнаружении необоснованного завышения цен компаниям грозят штрафы, а в случае повторных нарушений — временное приостановление деятельности. Что сейчас происходит на топливном рынке РФ — в материале URA.RU.
