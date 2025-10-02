Набережная в Екатеринбурге, где хотят установить новогоднюю елку, готова на 90%

Набережная Верх-Исетского пруда в столице Урала на улице Контролеров («Территория ветра»), где хотят установить новогоднюю елку, благоустроена на 90%. Об этом на сессии международного строительного форума 100+ TechnoBuild в «Екатеринбург-ЭКСПО» рассказала директор Института развития ЖКХ и энергосбережения (подведомственная организация министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области) Ирина Давлетшина, сообщает корреспондент URA.RU.
«Проект на 90% завершен. После сдачи в эксплуатацию эту территорию берет под управление ЦПКиО. Администрация тоже успешно это будет все эксплуатировать», — объяснила Давлетшина.
По ее словам, в 2023 году в институт с идеей благоустройства набережной Верх-Исетского пруда на улице Контролеров обратилась кайтшкола (кайтинг — разновидность парусного спорта с использованием воздушного змея). В организации занимается порядка 300 человек, и им было нужно место под тренировки — на суше и в воде зимой и летом. Для этого как раз подошла набережная Верх-Исетского пруда, площадью порядка трех гектар.
В 2024 году была подана заявка мэрией на финансирование, она была принята областным министерством энергетики. В 2025 году на реализацию проекта было выделено 204, 5 миллионов рублей. Кроме территории для кайтинга, на набережной, по проекту, должны появиться зоны для занятий волейболом, детская площадка, пляж, кафе. Завершить работы обещали в октябре, а начать активную эксплуатацию в 2026-м.
