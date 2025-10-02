В Челябинске к отоплению подключили 71% жилых домов

В Челябинске продолжается плановый запуск системы центрального теплоснабжения. Сейчас подключено 4 580 из 6 411 многоквартирных домов. Это 71,4% от всего жилфонда города, сообщили в пресс-службе мэрии. «Как пояснили в диспетчерском пункте „УСТЭК-Челябинск“, к отопительному сезону компания была готова. Все дома получат тепло к концу недели», — сообщили в пресс-службе.
Подключить сразу все дома к отоплению технически невозможно, процесс всегда идет поэтапно. И на каждом этапе важна тщательная проверка.
Сначала котельные запускаются в автоматическом режиме, затем специалисты проверяют прохождение теплоносителя через центральные тепловые пункты и исправность всего комплекса. Только после этого тепло подается в дома, где слесари управляющих компаний или ТСЖ открывают специальные задвижки.
Особое внимание уделяется теплосетям, где продолжается ремонт. Но эти работы не повлияют на подачу тепла в дома. Все семь районов городе на контроле. Возникающие технические проблемы оперативно устраняются.
Если не греют отдельные стояки, челябинцам рекомендуют обратиться в свои управляющие компании. В случае, если весь дом холодный, рекомендуется звонить городскому диспетчеру по номеру: 8 (351) 263-21-21.
