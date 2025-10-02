Путин поставил на место Трампа, ответив на слова о «бумажном тигре»

Путин возразил Трампу на слова о «бумажном тигре»
Путин ответил Трампу
Путин ответил Трампу Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал высказывания главы США Дональда Трампа о «бумажном тигре». Лидер РФ заявил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и уверенно продвигаются на всех ключевых направлениях.

«И везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу. Если мы так уверенно себя чувствуем и продвигаемся, и мы бумажный тигр, то что тогда НАТО? Главное, что мы уверены в себе», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Недавно Трамп назвал РФ «бумажным тигром» и заявил об «ужасном состоянии» экономики страны.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главной темой нынешней встречи является рассмотрение концепции полицентричного мирового устройства и анализ возможных сценариев его развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

