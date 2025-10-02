Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина о Бородинском сражении

Путин прочитал стихотворение Пушкина
Путин прочитал стихотворение Пушкина
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин признался, что в свободное время перед сном читает произведения Александра Пушкина, чтобы лучше понять атмосферу эпохи и мысли людей того времени. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, накануне он прочитал стихотворение Пушкина, посвященное Бородинскому сражению, и был удивлен его актуальностью.

«У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я люблю погрузиться в атмосферу. Чем тогда жили. Все мы знаем стихотворение [Михаила] Лермонтова „Бородино“. Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Это произвело на меня впечатление. Как будто бы он писал это вчера. Разрешите. Это ответ на многие вопросы», — заявил президент, прочитав участникам форума стихотворение «Бородинская годовщина». Слова передает корреспондент URA.RU.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основное внимание в этом году уделяется вопросам становления многополярной модели мирового порядка, а также рассмотрению возможных сценариев ее дальнейшей эволюции. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

