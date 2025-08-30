Российская армия почти полностью освободила ЛНР: Герасимов подвел итоги СВО за весну-лето 2025 года

Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщив о значительных территориальных успехах. По его словам, с марта 2025 года российские войска освободили 149 населенных пунктов, включая 99,7% территории ЛНР, 79% ДНР, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
Герасимов также отметил, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, успешно создают зону безопасности в Сумской и Харьковской областях и наносят удары по военным объектам Украины. Он также уточнил задачи группировок на осенний период. Подробнее — в материале URA.RU.
Территориальные успехи кампании
С марта 2025 года российские войска освободили более 3,5 тысяч квадратных метров территории и 149 населенных пунктов. В ЛНР под контролем ВС РФ находится 99,7% территории, осталось освободить менее 60 кв. км. В ДНР освобождено 79% территории, в Запорожской области — 74%, а в Херсонской — 76%. В Днепропетровской области взяты под контроль семь населенных пунктов, включая Дачное, Филию, Вороное, Январское, Новогеоргиевку, Малиевку и Запорожское.
Создание зоны безопасности
Герасимов подчеркнул успешное выполнение задач по созданию зоны безопасности вдоль границы России в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км и 13 населенных пунктов. В Харьковской области продолжаются боевые действия на волчанском и липцовском направлениях для улучшения позиций. Группировка «Север» после ликвидации украинского вклинения в Курской области активно работает над укреплением этой зоны.
Успехи группировок войск
Российские группировки войск добились значительных успехов на всех направлениях. Группировка «Север» ликвидировала украинское вклинение в Курской области и создала зону безопасности в Сумской области, освободив 210 кв. км и 13 населенных пунктов, а в Харьковской области продолжает бои на волчанском и липцовском направлениях для улучшения позиций. Группировка «Запад» практически полностью блокировала Купянск, освободив около половины его территории, и на рубцовском направлении продвинулась на 25 км в глубину, овладев десятью населенными пунктами, включая Мирное, Катериновку, Новомихайловку, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленую Долину, Колодези и Среднее.
Южная группировка наступает на северском направлении, ведя бои в городской черте Северска, а на краснолиманском направлении уничтожает украинские формирования в Кировске и завершает разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец в Серебрянском лесничестве. Группировка «Центр» развивает наступление на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, охватывая красноармейско-димитровскую агломерацию, ведёт бои в Красноармейске (Покровске) и преодолела инженерные заграждения на границе Днепропетровской области, освободив Дачное и Филию.
Группировка «Восток» освободила 25 населенных пунктов в ДНР, включая Камышеваху, и два в Запорожской области — Малиновку и Темировку, продолжая наступление в направлении Степногорска, Малой Токмачки и Плавней. Группировка «Днепр» на ореховском направлении освободила шесть населенных пунктов в Запорожской области — Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Лобковое, ведя активные действия по дальнейшему продвижению.
Операции на краснолиманском и северском направлениях
На краснолиманском направлении российские войска ведут бои по уничтожению украинских формирований в Кировске и завершают разгром группировки ВСУ в Серебрянском лесничестве, прижатой к реке Северский Донец. Южная группировка войск успешно наступает на северском направлении, ведя бои в городской черте Северска, что усиливает давление на позиции противника.
Освобождение Часова Яра и Красноармейска
На краматорско-дружковском направлении части 98-й воздушно-десантной дивизии освободили Часов Яр, после чего войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново, Щербиновку и Клебан-Бык. Завершается уничтожение подразделений ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища. Группировка «Центр» охватывает красноармейско-димитровскую агломерацию, ведя бои непосредственно в Красноармейске (Покровске).
Удары по военной инфраструктуре Украины
По плану Генштаба ВС РФ нанесли удары по 76 военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдавался поражению производств ракетных комплексов и БПЛА большой дальности.
В июле–августе совместно с ФСБ были уничтожены ключевые производства комплекса «Сапсан», включая конструкторские бюро и цеха. 28 августа в Киеве поражены предприятия «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя. Ночью 30 августа удары нанесены по «Южмашу», «КБ им. Янгеля», «Мотор Сич» и Павлоградскому химзаводу.
Состояние украинских войск
Герасимов отметил, что ВСУ сосредоточили усилия на замедлении наступления российских войск, неся при этом значительные потери. Украинские подразделения вынуждены перебрасывать боеспособные силы между кризисными направлениями, что ослабляет их позиции. Стратегическая инициатива полностью находится у ВС РФ, что подтверждается устойчивым продвижением по всем направлениям.
Награды и роль военнослужащих
За мужество и героизм в ходе кампании государственные награды получили 120,9 тыс. военнослужащих, из которых более 101 тыс. — солдаты и сержанты. Герасимов подчеркнул, что успехи обусловлены поставками высокоточного оружия и техники, а также профессионализмом российских военнослужащих, проявляющих преданность, товарищество и взаимовыручку. Командиры тактического звена освоили новые приемы и нестандартные способы ведения боя.
