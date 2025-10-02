Путин отреагировал на идею поставок Украине ракет Tomahawk

Президент России Владимир Путин заявил, что возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk не изменят ситуацию на фронте. По его словам, российские системы ПВО уже приспособились к западным ракетам, в том числе к ATACMS.
«Что касается Томагавков, то это не изменит фундаментально ситуации на поле боя. Если личного состава нет, то воевать-то никто не будет. Были ATACMS и что? Системы российской ПВО приспособились. Могут ли томагавки нанести нам ущерб? Могут. Но мы их будем сбивать», — сказал Путин на заседании клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он отметил, что применение Tomahawk без участия американских военных невозможно. По его словам, если США решатся на такой шаг, это станет новым витком эскалации между Россией и США.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В текущем году центральной темой форума выступает рассмотрение формирования многополярной системы международных отношений и обсуждение перспектив ее дальнейшего развития. В мероприятии принимают участие 140 экспертов из более чем сорока стран.
