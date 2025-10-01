Для пенсионеров придумали единую социальную карту

Федеральную социальную карту для пенсионеров предложили ввести в России, чтобы унифицировать льготы по всей стране. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По словам политика, сейчас порядок предоставления льгот сильно различается в зависимости от региона, а при переезде пенсионеры часто теряют часть положенных преференций.
«Мы будем добиваться решения этого вопроса. <...>Такая карта должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте», — заявил Миронов. Цитата по ТАСС
Сергей Миронов также напомнил, что сейчас перечень и размер льгот определяется региональным законодательством. Из-за этого пенсионеры, которые переезжают в другой субъект РФ, могут лишиться части социальной поддержки.
Кроме этого, Миронов рассказал о планах «Справедливой России — За правду» добиваться введения ежегодной 13-й пенсии. По его словам, эта выплата должна предоставляться всем пенсионерам в декабре, по аналогии с 13-й зарплатой у некоторых работников. Средства, считает политик, помогут пожилым людям подготовиться к Новому году. Предлагается, чтобы на дополнительную выплату могли рассчитывать как неработающие, так и работающие пенсионеры.
Ранее стало известно, что власти предложили назначить российским пенсионерам единую выплату ко Дню пожилого человека, который празднуется 1 октября. Она может достигнуть пяти тысяч рублей. В ряде российских регионов уже введены дополнительные выплаты. Подробнее о дополнительных мерах поддержки пенсионеров к празднику — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.