Макрон анонсировал встречу генштабов ЕС для борьбы с «теневым флотом» России

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведении совещания руководителей генеральных штабов государств, входящих в «коалицию желающих», для «борьбы с теневым флотом» России. Об этом сообщает издание Le Monde.
«Уже в ближайшие дни наши начальники штабов, действуя согласованно с НАТО в формате „коалиции желающих“, проведут встречу. Нашей целью станет выработка общих мер на ближайшие недели», — заявил Макрон, чьи слова передает Le Monde.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее высказали позицию относительно инцидента с задержанием танкера у французского побережья. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что данная акция была инициирована властями Франции для создания искусственного информационного фона, призванного отвлечь внимание граждан от социальных и политических проблем внутри страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.